Pearl Naval Group'tan 4. Yıl Videosu
Sektöre hızlı bir giriş yapan ve 3. yılını dolduran Pearl Naval Group Youtube üzerinden yayınladığı bir videoda, şirket bünyesindeki faaliyetlerini tanıttı.
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Denizcilik sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan ve 3. yılını dolduran Pearl Naval Group, Youtube üzerinden yayınladığı bir videoda, şirket bünyesindeki faaliyetlerini tanıttı.
İşte o video:
Vira Haber
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Etiketler : Deniz, Denizcilik, Pearl Naval
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