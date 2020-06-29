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Pearl Naval Group'tan 4. Yıl Videosu

Pearl Naval Group'tan 4. Yıl Videosu

Sektöre hızlı bir giriş yapan ve 3. yılını dolduran Pearl Naval Group Youtube üzerinden yayınladığı bir videoda, şirket bünyesindeki faaliyetlerini tanıttı.

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Denizcilik sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan ve 3. yılını dolduran Pearl Naval Group, Youtube üzerinden yayınladığı bir videoda, şirket bünyesindeki faaliyetlerini tanıttı.

İşte o video:

Vira Haber

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