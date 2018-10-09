Bu yatın haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar

Dünyaca ünlü isimlerin gözdesi mega yat ‘Cloudbreak’, Bodrum'a demir attı. 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen yatın içerinde kimin olduğu ise merak konusu oldu

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat 'Cloudbreak', Bodrum'a demir attı. Sık sık havalanan yatın üstündeki helikopter ilçede tur attı. 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen yatın içerinde kimin olduğu ise Bodrum’da merak konusu oldu.

HAFTALIK KİRASI 1 MİLYON 100 BİN DOLAR

Ünlülerin 1’er haftalık kiralama bedeli olarak nakit 1 milyon 100 bin dolar ödediği yat ‘Cloudbreak’, Bodrum açıklarına demir attı. 72 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan helikopter ise sık sık havalanarak Bodrum semalarında görüldü. Haftalık kirasının 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen yatın içerisinde kimin olduğu merak konusu oldu. 22 kişilik mürettebatın eksiksiz bir hizmet sunduğu yatta gün boyu hareketlilik yaşandı.

DÜNYANIN EN PAHALI 10 YATI ARASINDA

Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan ‘Cloudbreak’, içerisinde bir havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor. Aynı anda 40 kişinin konaklayabileceği yatın değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Cayman Adaları bayraklı yatın Bodrum’da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.

DÜNYANIN EN ZOR DENİZLERİ İÇİN TASARLANDI

'Cloudbreak', dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum üst yapıyla Espen Oino tarafından tasarlandı. Gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olan mega yatın iç düzenlemesi de Parisli ünlü tasarım stüdyosu Christian Liaigre’nin imzasını taşıyor.

Vira Haber