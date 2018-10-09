Esra Sultan’ın durumu belirsiz

Esra Sultan gemisi, şu ana Kesrevan bölgesinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ancak bu geminin kaderinin ne olacağı, Lübnan Enerji Bakanlığı'nın diğer iki gemiyle olduğu gibi bir yıllık yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı veya bir alternatif sağlamaksızın hizmetlerinden vazgeçip geçmeyeceği henüz belli değil. Bakanlık kalıcı bir çözüm sağlayamıyor.

Bu, Lübnan geçici hükümetinin Enerji Bakanı Cesar Ebu Halil'in Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğu elektrik dosyası içerisinde yer alan bir konuydu. Türk gemisi 'Esra Sultan'ın' Lübnan kıyılarında bulunan Türk filosuna katılmasından başka alternatif yok gibi görünüyor. Bakan henüz konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Öte yandan Özgür Yurtsever Hareketi'nden bir milletvekili herhangi bir sorun meydana gelmeden önce elektrik dosyasını ele almaya çağırdı. Kaynak Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, "Türk gemisi Esra Sultan konusunun şayet kurulursa yeni hükümet tarafından ele alınması bekleniyor. Ancak müstakil bir hükümetin olmaması nedeniyle, bu konuyu ele almak geçici hükümete düşer" şeklinde konuştu.

Elektrik krizi, Lübnan hazinesinin açığını artıran temel ikilemlerden birini oluşturuyor. Genel borç oranını arttırıyor. Bu sektördeki yıllık açık 2 milyar dolara ulaşıyor. Bağışçılar ve uluslararası fonlar bu sektörde reformlar yapılmasını istiyor. Reform isteği Lübnan'a yardımların ön koşulunu oluşturuyor. Ufukta bir çözümün görünmemesi ışığında 14 Mart güçlerinin lideri Enerji Bakanı Ebu Halil'in Ekonomi ve Maliye Uzmanı Dr. Mervan İskender, Enerji Bakanı'nın geminin kalması için çalıştığını ifade etti. İskender Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, "Bakan, bu yılsonuna kadar gemiler için yakıt satın almak için 300 ila 400 milyon dolarlık bir fon istemenin yolunu açtı. 2008 yılından bu zamana kadar enerji bakanları tarafından benimsenen metotlar tüm standartlara göre başarısızdı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Enerji Enstitüsü

Vira Haber