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BUDO bazı seferlerini iptal etti

BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz  hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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 BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki  İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu  (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri  gerçekleştirilemeyecek.

  Aynı gerekçeyle, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa  (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa  (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  seferleri de yapılamadı.

Vira Haber

 

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