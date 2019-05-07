Denizcilik eğitimi gören stajyerlerin istihdamı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), staj konusunda çok önemli bir adım attı. İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın internet sitesinde “Denizcilik Eğitimi Gören Stajyerlerin İstihdamı” adıyla bir bölüm açıldı.

Bu bölümden staj yeri arayan öğrenciler başvuru yapabilecek. Firmalar da yine bu sayfada kendilerine ayrılan bölümden stajyer seçimi yapabilecek.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri İsmail Salihoğlu imzasıyla konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, Denizcilik Fakülteleri, Denizcilik Meslek Yüksek Okulları, Denizcilik Meslek Liseleri ve yine Denizcilik eğitimi veren Özel Okul/Kurslar’da eğitim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri ve yeterlik sınavlarına girebilmeleri için zorunlu açık deniz stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin staj yerlerini kendi imkanları ile bulmak zorunda kalmaları, staj tarihlerinin genelde aynı dönemlere denk gelmesi ve öğrencilerin özellikle kısa dönem stajı bulmakta zorlanmaları, staj için İstanbul’da staj gemisi ararken yaşadıkları ikamet sorunu gibi yaşanan sıkıntıların çözümünü teminen ve Denizcilik Eğitimi gören öğrencilerimizin hem uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması hem de denizcilik sektörümüze kazandırılması amacıyla Odamız bünyesinde başlatılan çalışmalar başlatılmıştır.

Bahse konu çalışmalar çerçevesinde Odamızca; denizcilik eğitimi göre stajyerlerin ve gemi sahibi firmalarımızın kullanımına sunulmak üzere bir “Stajyer Portalı” oluşturulmuş ve yine Odamızca denizcilik eğitimi veren kurum/kuruluşlardan Stajyer Portalı’na üye olabilecekleri hususunun öğrencilerine duyurulması istenmiştir.

Denizcilik eğitimi gören ve açık deniz stajı yapmak isteyen öğrencilerin de üye olabileceği bahse konu Portala stajyer.denizticaretodasi.org.tr veya denizticaretodasi.org.tr adresinden ulaşarak üye olabileceğiniz hususunu bilgi ve gereği için arz/rica ederim.”

Vira Haber