Kruvaziyer devleri Kuşadası’nda buluşuyor

31 ülkeden üyesi olan MedCruise, Akdeniz çanağındaki 120 limanı temsil ediyor. MedCruise üyeleri arasında, Akdeniz kruvaziyer pazarıyla doğrudan etkileşim halinde oldukları için Karadeniz, Kızıldeniz ve Yakın Atlantik’ten limanlar da bulunuyor.

Akdeniz, yüzde 20 payla dünyanın ikinci büyük kruvaziyer pazarı özelliği taşıyor. 2018’de toplam 13 bin 500 geminin uğramasıyla limanlardan 27 milyon yolcu geçiş yaptı.

Yüzde 60’ı giriş yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MedCruise üyelerini Kuşadası’nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti, “Türkiye’de kruvaziyer turizmi yeniden yükseliş trendine girdi. Gemi bağlantıları yaklaşık iki yıl önceden yapıldığı için bu yükselişin 2021-2022 yılları arasında zirveye ulaşmasını bekliyoruz. 2018’de Türkiye’ye gelen kruvaziyer turistin yüzde 60’ı Kuşadası’ndan giriş yaptı. 54’üncü MedCruise Genel Kurulu’na ev sahipliği yaparak, sektör aktörlerine Türkiye’nin yükselişini yerinde görmeleri ve birinci ağızdan dinlemeleri için fırsat sunacağız” dedi.

Önemli isimler

MedCruise’un 54. Genel Kurul’una TUI Cruise Liman Operasyon Müdürü Marcfus Puttich, Royal Caribbean Kurumsal Direktörü Ana Karina Santini, MSC Cruise Yönetim Başkanı Elisabetta De Nardo, Viking Cruise Liman Operasyon Müdürü Karl Ryen, Celestyal Cruise Operasyon Direktörü Capt. Vassilios Gazikas, Virgin Voyages tur operasyon direktörü Juan Trescastro da katılacak.

Bu yıl 200 bin turist bekleniyor

İspanya’nın başkenti Madrid’de geçen yıl yapılan toplantıda genel kurulun Kuşadası’nda düzenlenmesi için MedCruise üyelerini ikna ettiklerini vurgulayan Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör ise sektör temsilcilerini ağırlamanın kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Doğu Akdeniz’de kruvaziyer seferlerinin arttığını ifade eden Güngör, “Kuşadası, Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olacak. Sadece 2019 yılında 195 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 200 bin turistin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Vira Haber