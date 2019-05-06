TF-2000’de radikal değişiklik

Türk Deniz Kuvvetleri, bir yandan Mavi Vatan’da zorlu görevleri yerine getirirken diğer yandan milli imkan ve kabiliyetleri geliştirecek önemli projelere imza atıyor.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında; dört adet Ada Sınıfı Korvet ve dört adet İ Sınıfı Firkateyn’in ardından üretilmesi planlanan TF-2000 projesinde değişiklikler oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından tasarlanan TF-2000 Hava Savunma Harbi gemisinde, ilk başta 32 adet dikey atım sistemi (VLS) bulunması planlanmıştı. Bu kapsamda yapılan dizayn çalışmalarına göre gemi, boy ve deplasman bakımından firkateyn sınıfına geçiyordu.

Proje de bu yüzden “TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni” olarak adlandırılmıştı. Ancak sonradan alınan bir karar ile gemide bulunacak olan VLS sayısı, 32 adetten 64’e çıkartıldı. Bunun için DPO tarafından tasarımda değişikliliğe gidildi, geminin boyu uzatıldı ve ön-orta kısma 32 adet daha VLS hücresi yerleştirildi. Bunun sonucu olarak geminin boyu 166 metre ve deplasmanı ise yedi bin ton oldu.

Geminin boyundaki artış sebebiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, “TF-2000 Hava Savunma Harbi Firkateyni” isimlendirmesini “TF-2000 Hava Savunma Muhribi” olarak değiştirdi. Proje kapsamında üretilecek gemi sayısı da dörtten yediye çıkarıldı. Halihazırda Deniz Kuvvetleri’nin kullandığı sekiz adet Gabya Sınıfı Firkateyn’in yerini alması beklenen TF-2000’lerin ilki, 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. Daha sonra birer yıl arayla gemi sayının artacağı tahmin ediliyor.

MİLLİ KABİLİYETLER DİKKAT ÇEKİYOR

TF-2000 Projesi, üzerinde barındırdığı milli imkan ve kabiliyetlerle dikkat çekiyor. 250 kilometre menzildeki hedefe ateşlenebilen milli gemisavar füzesi Atmaca, torpido savunma füzesi Tork ve deniz-kara unsurlarını 1000-1500 kilometre öteden vurabilen yerli Gezgin füzesini taşıyacak olan TF-2000, bunlarla birlikte daha birçok mühimmatla teçhiz edilecek.

TF-2000 bünyesinde aynı anda binlerce hedefi takip ederek üç boyutlu haritalandırma yapabilen faz dizinli radar teknolojisi ÇAFRAD bulunacak. Erken uyarı ve istihbarat için gemide mutlaka bulunması gereken bu sistem, Aselsan, Meteksan ve Tübitak ortaklığında üretiliyor.

SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ

TF-2000, ağ destekli harekat yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren, bütünleşik karar destek sistemleri ile taktik karar vericinin süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıracak milli ve yerli olarak geliştirilmiş GENESİS ADVENT Savaş Yönetim Sistemi’ni kullanacak.

Gemi üzerindeki silah ve algılayıcılardan gelen bilgileri derleme, kıymetlendirme, silah tahsis etme konularında komuta desteği sağlama, hedef bilgilerini entegre link sistemi ile diğer platformlara aktarabilme ve bu bilgileri diğer platformlardan alma kabiliyetine sahip olan GENESİS ADVENT sayesinde komutan, tek bir gemiden diğer tüm gemilerin silah sistemlerini kontrol edebilecek.

TCG İSTANBUL’UN YARISI TAMAMLANDI

MİLGEM projelerinin ikinci fazı olan ‘İ Sınıfı Firkateyn’lerden de güzel haber var. ‘İstif (İ) Sınıfı Firkateyn’ projesi kapsamında üretimi devam eden TCG İstanbul (F-515)’un inşa faaliyetleri yüzde 50 oranında tamamlandı. ‘Ada Sınıfı Korvet’lerin son gemisi olan TCG Kınalıada (F-514)’nın ise Eylül 2019’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. TCG Kınalıada’nın teslim töreni esnasında, TCG İstanbul’un denize indiriliş töreninin yapılması bekleniyor. Beklenenden sekiz ay erken ilk seyrine çıkan TCG Kınalıada, önceki gün İstanbul Tersane Komutanlığı’nda düzenlenen törenle deniz testlerine başlamıştı.

ATMACA VE GÖKDENİZ

TCG İstanbul Firkateyni’nde Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca gemisavar füzesinin mi yoksa halih azırda envanterimizde bulunan ABD üretimi Harpoon füzesinin mi kullanılacağı da merak edilen konulardan.

IDEF-2019’da bilgi veren yetkililer, TCG İstanbul’un gemisavar füzelerinin bulunacağı kısmın Atmaca’ya uygun olarak tasarlandığını bildirdi. Ayrıca geminin fuarda sergilenen maketlerinde, Phalanx CIWS yerine milli olarak üretilen çift namlulu Gökdeniz yakın hava savunma sisteminin yerleştirildiği görüldü.

Proje kapsamında üretilecek ilk geminin 2021, son geminin ise 2024 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

Vira Haber