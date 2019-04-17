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BUDO, Büyükçekmece seferlerini kaldırıyor

BUDO, Büyükçekmece seferlerini kaldırıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 3 yıldır  karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği  duyuruldu.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan  açıklamada, Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin 21 Nisan Pazar günü son kez  gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, bu güzergahta düzenli seyahat eden BUDO yolcularının  "Mudanya-Eminönü" hattını kullanarak İstanbul veya Mudanya'ya erişim  sağlayabileceği ifade edildi.

Vira Haber

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