BUDO, Büyükçekmece seferlerini kaldırıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu.
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, Mudanya-Büyükçekmece seferlerinin 21 Nisan Pazar günü son kez gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, bu güzergahta düzenli seyahat eden BUDO yolcularının "Mudanya-Eminönü" hattını kullanarak İstanbul veya Mudanya'ya erişim sağlayabileceği ifade edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Büyükçekmece, budo, deniz otobüsü, Bursa Deniz Otobüsleri
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