ABD’de yolcu gemilerinde cinsel saldırılar arttı

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yolcu gemilerinin cinsel saldırıya uğrayanlar "sessiz kalmaları için" ekonomik bir anlaşma öneriyor.

Bakanlık açıklamasında gemilerdeki cinsel saldırı suçlarının son yılda arttığı, bunda şirketlerin gemide işlenen suçların ifşa edilmemesi yönündeki baskı ve dava açılmaması için para tekliflerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bu ihlallerin 2010 yılında, Birleşik Devletler Kongresi’nin Yolcu Koruma ve Güvenlik Yasasını onaylaması ile ortaya çıkarılabildiği belirtiliyor.

The Miami New Times gazetesi 2000 yılında, Carnival Cruise'un tecavüz mağdurlarına para vererek olayı kapattığının belirlenmesi üzerine şirket hakkında soruşturma açıldığı belirtiliyor

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından toplanan 220 tecavüz vakasının yüzde 20'sinin mürettebat ve diğer gemi personeli tarafından işlendiği belirtiliyor.

Birkaç gün önce, Panama bayraklı bir lüks seyahat gemisinde 17 yaşındaki bir İtalyan bir yolcuya tecavüz edildiği ortaya çıkmıştı.

Vira Haber