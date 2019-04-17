Limak Enerji, mükemmel şirketler arasına adını yazdırdı

KalDer tarafından kaliteyi ülke çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne 2017 yılında katılan ve ISO 9001:2015 Sertifikasını alan ilk elektrik şirketi olan Limak Enerji, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Sektöründe pek çok ilke imza atan şirket, almış olduğu ödül ile yine bir ilki gerçekleştirerek, iş süreçlerinde mükemmel bir yapıyı benimsediğini kanıtladı ve adını mükemmel şirketler arasına yazdırdı.

Mükemmellik Ödülü’nde 2018 yılı süreci, 13 Nisan akşamı gerçekleştirilen görkemli törenle tamamlandı. Finalist firmaların yanı sıra protokol misafirleri ve basın mensuplarının da hazır bulunduğu törende Limak Enerji’nin ödülü şirketin Genel Müdürü Ali Erman Aytac’a takdim edilirken, Limak Enerji çalışanları da geceye yoğun katılım gerçekleştirerek, bu sevince ortak oldu.

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “2017 yılında ISO 9001:2015 sertifikasını alan ilk elektrik şirketi olmamız ile başlayan kalite yolculuğumuz, 2017 yılında Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’nin imzalanmasıyla devam etti. 2017 yılından itibaren kurumsal olarak pek çok değişimin çalışanlarımız ve yönetim ekibimiz tarafından içselleştirilmesini sağladık. Sürekli gelişim içeren bir modelin uygulayıcısı olarak aslında bu sürecin bitmeyecek bir maraton olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı süreklilik odağında kurguluyoruz. Sürecin bizim için farklı bir anlamı daha var. Bu ödülü alan 'ilk elektrik tedarik şirketi' olduk.” dedi.

Aytac, EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız (ETKB) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) müşteri memnuniyeti ve kalite konularına büyük önem veriyor, biz de sektörümüzde ulusal kalite konusunda öncülük etmekten gurur duyuyoruz. EFQM Mükemmellik Modeli'ni uygulayarak; yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birliklerini geliştirmek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak yüksek düzeyde performans sergilemek, süreç sonunda müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz açısından örnek şirket olmayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü’nü şirketimize kazandırmak. Biz büyük bir aileyiz ve bu ödül sürecinde bu ailenin her bir ferdinin katkısı çok büyük. Bir yıl gibi kısa bir sürede ödül alacak noktaya gelmemizdeki en önemli pay onların, bütün aile üyelerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Limak Enerji, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaklaşık 3 milyon müşteriye hizmet veriyor. “Hayatı Aydınlatıyoruz” sloganıyla yola çıkan şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran uygulamalarla ve doğanın korunmasına sunduğu katkılarla da sektöründe fark yaratıyor. Müşteri memnuniyetini önceliği olarak benimseyen şirket, müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, e-Devlet ve İşaret Dili Görüşme Hattı üzerinden zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunuyor. 12,5 milyar kWh'lık enerji satışı ile dünyanın 100’ü aşkın ülkesinin elektrik tüketiminden daha fazla elektrik satışı gerçekleştiren şirketin müşteri sayısı ise 77 ilimizin nüfusundan daha fazla.

Vira Haber