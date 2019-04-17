Türkiye’de ilk kez atölye & sergi konsepti

15 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İSTANBUL ARTIST RESIDENCY’de sanatseverler sergilenecek eserlerin üretim süreçlerini de takip etme olanağı bulacak.

DENKAR Gemi İnşa A.Ş. ile Ukrayna Konsolosluğu iş birliğinde düzenlenecek olan İstanbul Artist Residency adlı resim sergi ve atölyesi sanatseverlere farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul Artist Residency, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan bir sergi konseptine ev sahipliği yapacak. Sanata olan ilgisiyle bilinen DENKAR Gemi İnşa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Çavuşoğlu'nun attığı adımlarla hayata geçen proje kapsamında, sanatseverler yurt dışından gelen ressamların eserlerini yapım aşamasında da takip edip inceleme fırsatı bulacak. Eserler, atölyenin tamamlanmasının ardından düzenlenecek sergiyle de ayrıca sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Türkiye’de bir ilk olacak bu atölye sergi konseptini siz değerli basın mensuplarının da takip etmesinden mutluluk duyarız.



Yer : Süleyman Seba Cd. No:39 Akaretler-Beşiktaş

Resim Atölyesi : 15 Nisan-25 Nisan 2019

Açılış Kokteyli : 25 Nisan 2019

Saat : 19.00

Sergi Ziyareti : 25 Nisan-2 Mayıs 2019

Vira Haber