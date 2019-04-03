BUDO feribotu arıza yaptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömer Bey Mahallesi'nde bulunan BUDO'ya ait Hüdavendigar isimli feribot bugün saat 19.00'da İstanbul'a hareket ettikten sonra arızalandı.

Feribot acil olarak Armutlu iskelesine yanaşmak zorunda kaldı. Yolcular, buraya gelen bir başka BUDO feribotu olan Yıldırım Beyazıt isimli gemiye tahliye edildi. Armutlu'dan kalkan feribot ile yolcular sorunsuz olarak İstanbul'a geldi.

Vira Haber