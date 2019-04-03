Petrol tankerine yaptırımları ihlalden el konulmuş
Güney Kore'nin Busan Limanı'nda demirli bir petrol tankerine Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle geçen yıl ekim ayında el konulduğu bildirildi.
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Güney Kore haber ajansı YONHAP'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore bandıralı petrol tankerine Kuzey Kore bandıralı bir petrol tankeriyle gemiden gemiye aktarım yaparak ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle el konulduğunu açıkladı.
Petrol tankerinin, yaptırımların ihlaliyle ilgili soruşturmalar kapsamında el koyulan ilk Güney Kore bandıralı gemi olduğu belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı, gemiden gemiye aktarımlarla yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin bir listesini yayımlamıştı. Listede Güney Kore bandıralı bir gemi de bulunuyordu. Ancak gemi işletmecileri Güney Kore'de yürütülen soruşturmada suçlamalardan aklanmıştı.
Vira Haber
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Etiketler : Abd, Güney Kore, Busan Limanı, petrol tankeri, Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler, gemi
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