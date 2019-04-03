Yolcu gemisinin üzerine vinç düştü: 8 yaralı

Oasis of the Seas’ isimli yolcu gemisinin üzerine vinç devrildi. Kaza sonrası 8 kişi yaralandı. Gemide ağır hasar meydana gelirken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Daily Mail’deki habere göre dünyanın en büyük cruise gemilerinden biri olan, dört katlı, 228 tonluk geminin üzerine vinç düştüğü sırada içinde sadece mürettebatın bulunduğu açıklandı. Açıklamaya göre yaralananların hepsi liman çalışanları ve hiçbirinin hayati tehlikesi yok.

362 metre uzunluğunda, 65 metre genişliğindeki geminin sahibi olan Royal Caribbean International’ın sözcüsü, vincin 6 bin 300 yolcu kapasiteli geminin kıç tarafına düştüğünü ve ağır hasara neden olduğunu söyleyerek “Hasarın maliyetini hesaplamaya çalışıyoruz” dedi.

Ocak ayında aynı gemide norovirüs salgını nedeniyle 500 kişi hastalanmıştı ve gemi rotasını değiştirip yola çıktığı liman olan Florida’daki Port Canaveral Limanı’na dönmüştü.

Vira Haber