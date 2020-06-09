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BUDO Seferlere Başlıyor

BUDO Seferlere Başlıyor

BUDO 12 Haziran'da seferlere başlayacağını duyurdu.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan BUDO, 12 Haziran itibariyle seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Biletler ise web sitesi üzerinden satışa çıkacak.

BUDO'nun resmi web sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde:

"12.06.2020 tarihi itibari ile Bursa Deniz Otobüsü Seferleri Başlayacaktır. Biletlerimizin Web sitesi üzerinden Satışa açıldığı siz değerli yolcularımıza duyurulur."

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Vira Haber

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