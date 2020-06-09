Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri'nin Bu Haftaki Konuğu Gazeteci Mehveş Koçak Oldu

Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor.

Usta isim ve Vira Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri programında her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.

Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu Gazeteci Mehveş Koçak oldu. ABD'de bulunan Mehveş Koçak, George Floyd'un Irkçı ABD polisi tarafından öldürülmesiyle birlikte başlayan isyan dalgasını ve yaşananları, olayların birincil tanığı olarak anlattı.

Vira Haber