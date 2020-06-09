Türk Armatörler Birliği’nden Zoom Webinar
Türk Armatörler Birliği tarafından 12 Haziran 2020 Cuma günü 14.00-15.30 saatleri arasında “2020 GLOBAL SULPHUR CAP: NEW CHALLENGES, NEW QUESTIONS” başlıklı bir zoom webinar yapılacak.
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Bu webinar deniz taşımacılığı sektörümüze yönelik olarak son dönemde düşük sülfürlü yakıtlardan dolayı gemi makinelerinde yaşanan problemleri ele alacaktır.
Webinar armatörler, şirket genel müdürleri, DPA’ler, şirket teknik müdürleri ve teknik personeli, gemi başmühendisleri ve makine zabitlerinin katılımı için uygundur. Webinar detaylarına kayıt linkinden ulaşılabilir.
Webinara https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KTmFH24CQpWeBks4aXmrjQ linkinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilirsiniz. Webinar detaylarına kayıt linkinden ulaşabilirsiniz.
Vira Haber
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Etiketler : Türk Armatörler Birliği, Denizcilik, Gemi, Sülfür
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