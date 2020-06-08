Covid-19 Araştırması Yayınlandı, Türkiye 37. Sırada

Türkiye’de 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin başlamasıyla vaka sayılarında da belirli azalmalar meydana geldi.

SALGIN AÇISINDAN EN GÜVENLİ 100 ÜLKE HANGİLERİ?

Deep Knowledge Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre İsviçre, salgının riskleri açısından en güvenilir ülke olarak açıklanırken Güney Sudan, en tehlikeli ülke olarak seçilmiş durumda.

Söz konusu raporun hazırlanması sırasında birbirinden farklı 130 adet nicel ve nitel parametre kullanıldı. Tüm bunlara ek olarak karantina etkinliği, izleme, tespit, sağlık sistemi ve hükümet verimliliği gibi 11,400 adet veri noktası işlendi. İşte Deep Knowledge Group tarafından hazırlanan liste!

1- İsviçre

2- Almanya

3- İsrail

4- Singapur

5- Japonya

6- Avusturya

7- Çin

8- Avustralya

9- Yeni Zelanda

10- Güney Kore

11- Birleşik Arap Emirlikleri

12- Kanada

13- Hong Kong

14- Norveç

15- Danimarka

16- Tayvan

17- Suudi Arabistan

18- Macaristan

19- Hollanda

20- Vietnam

34- Yunanistan

35- Estonya

36- Hırvatistan

37- Türkiye

38- İrlanda

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98- Kamboçya

99- Laos

100- Bahamalar

Vira Haber