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Covid-19 Araştırması Yayınlandı, Türkiye 37. Sırada

Covid-19 Araştırması Yayınlandı, Türkiye 37. Sırada

Son verilere göre koronavirüs salgınında düşüş eğilimi izlediği ve yeni vaka sayısının gün geçtikçe düşmekte olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede ülkelere göre risk değerlendirmesi yapılan araştırmada Türkiye 37. sırada yer alıyor.

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Türkiye’de 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin başlamasıyla vaka sayılarında da belirli azalmalar meydana geldi.

SALGIN  AÇISINDAN EN GÜVENLİ 100 ÜLKE HANGİLERİ?

Deep Knowledge Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre İsviçre, salgının riskleri açısından en güvenilir ülke olarak açıklanırken Güney Sudan, en tehlikeli ülke olarak seçilmiş durumda.

Söz konusu raporun hazırlanması sırasında birbirinden farklı 130 adet nicel ve nitel parametre kullanıldı. Tüm bunlara ek olarak karantina etkinliği, izleme, tespit, sağlık sistemi ve hükümet verimliliği gibi 11,400 adet veri noktası işlendi. İşte Deep Knowledge Group tarafından hazırlanan liste!

1- İsviçre

2- Almanya

 

3- İsrail

 

4- Singapur

 

5- Japonya

 

6- Avusturya

 

7- Çin

 

8- Avustralya

 

9- Yeni Zelanda

 

10- Güney Kore

 

11- Birleşik Arap Emirlikleri

 

12- Kanada

 

13- Hong Kong

 

14- Norveç

 

15- Danimarka

 

16- Tayvan

 

17- Suudi Arabistan

 

18- Macaristan

 

19- Hollanda

 

20- Vietnam

 

 

34- Yunanistan

 

35- Estonya

 

36- Hırvatistan

 

37- Türkiye

 

38- İrlanda

 

...........

98- Kamboçya

 

99- Laos

 

100- Bahamalar

 

Vira Haber

 

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