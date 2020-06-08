Covid-19 Araştırması Yayınlandı, Türkiye 37. Sırada
Son verilere göre koronavirüs salgınında düşüş eğilimi izlediği ve yeni vaka sayısının gün geçtikçe düşmekte olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede ülkelere göre risk değerlendirmesi yapılan araştırmada Türkiye 37. sırada yer alıyor.
Türkiye’de 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin başlamasıyla vaka sayılarında da belirli azalmalar meydana geldi.
SALGIN AÇISINDAN EN GÜVENLİ 100 ÜLKE HANGİLERİ?
Deep Knowledge Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre İsviçre, salgının riskleri açısından en güvenilir ülke olarak açıklanırken Güney Sudan, en tehlikeli ülke olarak seçilmiş durumda.
Söz konusu raporun hazırlanması sırasında birbirinden farklı 130 adet nicel ve nitel parametre kullanıldı. Tüm bunlara ek olarak karantina etkinliği, izleme, tespit, sağlık sistemi ve hükümet verimliliği gibi 11,400 adet veri noktası işlendi. İşte Deep Knowledge Group tarafından hazırlanan liste!
1- İsviçre
2- Almanya
3- İsrail
4- Singapur
5- Japonya
6- Avusturya
7- Çin
8- Avustralya
9- Yeni Zelanda
10- Güney Kore
11- Birleşik Arap Emirlikleri
12- Kanada
13- Hong Kong
14- Norveç
15- Danimarka
16- Tayvan
17- Suudi Arabistan
18- Macaristan
19- Hollanda
20- Vietnam
34- Yunanistan
35- Estonya
36- Hırvatistan
37- Türkiye
38- İrlanda
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98- Kamboçya
99- Laos
100- Bahamalar
Vira Haber
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