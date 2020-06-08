Yunanistan’ın Ölüme Terk Ettiği Göçmenler Kurtarıldı

İstanbullular Virüsü Unuttu mu? “Sosyal Mesafesiz ”İlk Hafta Sonu!

Adana'da Bir Anne Çocuğunu Kurtarmak İçin Kendisini Feda Etti