Yunanistan’ın Ölüme Terk Ettiği Göçmenler Kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım isteğinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ardından Sahil Güvenlik botuna alınan 36 kaçak göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Yunanistan, Göçmen, Mülteci, Sahil Güvenlik
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