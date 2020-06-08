Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri'nin Bu Haftaki Konukları İrfan Erdem ve Vedat Doğusel Oldu

Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor.

Usta isim ve Vira Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri programında her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.

Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu İMEAK DTO Karadeniz Ereğli Şubesi Başkanı İrfan Erdem ve İMEAK DTO KOCAELİ Şube Başkanı Vedat Doğusel oldu. İrfan Erdem ve Vedat Doğusel, denizcilik sektörüne dair çok önemli konuların konuşulduğu programda koronavirüs sürecinde ve sonrasında denizcilik sektörünün durumunu değerlendirdi.

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