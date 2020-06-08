Kiralık Tekne Fiyatları Uçtu!

Tatilciler, koronavirüs sebebiyle tekne kiralamayı tercih edince, fiyatlar da geçtiğimiz yıla göre yüzde 20’den fazla zamla karşılaştı.

Bodrum’daki oda ve şezlong fiyatlarının artmasından sonra kiralık tekne ücretlerinin de geçtiğimiz yaza oranla yüzde 20’den fazla artış yaşandı.

Geçtiğimiz yıl 39 metre, beş kabin, beş banyo ve 12 misafir ağırlayabilen lüks guletle bir haftalık mavi turun fiyatı 40 bin euro’yken (306 bin TL) fiyat bu yıl 50 bin euro’ya (382 bin TL) yükseldi.

%80’LİK ARTIŞ

15 metrelik, kiralık teknelerin geçtiğimiz yıl günlük fiyatı 4 bin TL’yken, bu yıl ise 6 bin TL’den başladığı öğrenildi.

Öte yandan yüksek fiyatlara rağmen, bu sene rezervasyonlarda 2019 yazına göre yüzde 80 artış olduğu da, edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Vira Haber