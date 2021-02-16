BUDO'da Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,
Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
1.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Vira Haber
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