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BUDO'da Sefer İptalleri

BUDO'da Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

1.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Vira Haber

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