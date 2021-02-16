Çin'e Ait Gemiler Japonya Kara Sularına Girdi

Japonya 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı, Çin'e ait gemilerin Japonya'nın kara sularını ihlal ettiğini bildirdi. Yerel saate göre 04.15 civarında Çin'e ait iki gemi Taişoo-jima adası etrafında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı. Balıkçı tekneleri, Japonya Sahil Güvenlik gemilerince himaye edilirken Çin'e bölgeyi terk etme uyarısı yapıldı.

SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor. Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Vira Haber