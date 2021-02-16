Kongo’da Gölde Gemi Battı: 60 Can Kaybı, Yüzlerce Yaralı Var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti‘nin batısında bulunan Mai-Ndombe Gölü‘nde bir geminin batması sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi.

İnsani Yardımlar Bakanı Steve Mbikayi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, batan geminin 700’den fazla yolcuyla seyreden aşırı yüklü bir gemi olduğunu söyledi.

300 KİŞİ KURTARILDI

Kazadan sorumlu olan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini belirten Mbikayi, 60 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 300 kişinin kurtarıldığını ve yüzlerce kişinin de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür deniz kazalarına, gemilerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları sebep oluyor.

AA’nın aktardığına göre ülkede yeterli asfalt yolların bulunmaması sebebiyle halk ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.

Vira Haber