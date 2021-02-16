Belçika'nın Antwerp ve Zeebrugge Limanları Birleşiyor!

Yapılan açıklamalarda birleşmenin, limanların küresel tedarik zincirindeki konumlarını güçlendirmelerini ve sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemelerini sağlayacağı vurgulandı. İki limanın bileşimiyle oluşacak Antwerp-Bruges limanının, önemli bir konteyner, dökme yük ve Ro-Ro limanı olacağının altı çizildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DÖKME YÜK VE RO-RO LİMANLARINDAN BİRİ OLACAK!

İki limanın operasyonları birleştirildiğinde, yıllık 278 milyon tonun üzerinde üretilmiş iş hacmine sahip olmanın yanı sıra, Avrupa'nın en büyük dökme yük ve ro-ro limanlarından biri olacağı belirtildi. 2020 yılında, limanlar toplamda yaklaşık 14 milyon TEU elleçledi, bu da 157 milyon ton konteyner elleçlemeye tekabül ediyor. Limanlar bunun yanında Avrupa'dan geçen sıvı doğal gazın yüzde 15'lik kısmının varış noktası olmakta.

AVRUPANIN KÜRESEL LİMANI OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ!

Anvers Liman İdaresi Başkanı Annick De Ridder, “Uzun süredir beklenen bir birleşmeyi tamamlayan bu tarihi anlaşmayla gurur duyuyoruz. Güçlerimizi birleştirerek, Avrupa'nın küresel limanı olma yolunda ilerlerken, tonaj açısından en önemli konteyner limanı, sağlam bir RoRo limanı ve Avrupa'nın en büyük dökme yük limanlarından biri olduğumuz mevcut konumumuzu güçlendiriyoruz. Bu birleşme bizi mevcut müşterilerimiz, yeni yatırımcılar ve diğer tüm potansiyel paydaşlar için daha da çekici hale getirecek. Bununla birlikte, iki limanı bir araya getirme amacımız, sadece tonaj ve TEU'lardan çok daha fazlası. Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişe daha da sıkı bir şekilde odaklanmamızı ve tedarik zincirinin dijitalleşmesi ile ilgili çabalarımızı sürdürürülebilir kılmamızı sağlayacaktır. Zeebrugge ve Antwerp limanlarnın birlikte çalışması bizleri dış zorluklara karşı daha dirençli hale getirecektir."

AVRUPA'YA AÇILAN EN ÖNEMLİ KAPI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ!

Bruges Belediye Başkanı ve Zeebrugge Liman İdaresi Başkanı Dirk De fauw ise şunları ekledi: “Anvers limanı ile güçlerimizi birleştirmeyi ve bunu yaparak Avrupa'ya açılan en önemli kapı olduğumuz mevcut konumumuzu güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Zeebrugge, dünyanın en büyük otomotiv merkezi, önde gelen bir RoRo limanı ve deneyimli, son teknoloji bir doğal gaz merkezidir. Kendi güçlü yönlerimizi Anvers'in sunduğu niteliklerle birleştirerek, daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğiz. Ortak ekonomik ve uluslararası konumumuzu güçlendirirken aynı zamanda toplum için katma değer yaratacağız."

Vira Haber