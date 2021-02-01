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BUDO'dan Sefer İptalleri

BUDO'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüsleri işletmesinin internet sitesinde verilen bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 11.30'da yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Vira Haber 

 

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