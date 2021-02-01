Zeytinburnu Sahili'nde Karaya Oturan Gemide İnceleme

Alınan bilgiye göre, hacizli olması nedeniyle yaklaşık 3 yıldır Zeytinburnu açıklarında demir atmış vaziyette bulunan ve önceki gün sürüklenerek, karaya oturan 108 metre uzunluğundaki "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin içinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Kıyı Emniyeti dalgıçları da denizin altından geminin karaya oturduğu bölgeyi gözlemledi.

Ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından geminin nasıl kurtarılacağına karar verilecek.

Sancak tarafından karaya oturmuş vaziyette olan gemide bulunan 3 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tahliye edilmişti.

Vira Haber