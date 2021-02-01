İzmir’in Dış Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Aştı

Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre Ege Bölgesi’ndeki gümrük müdürlüklerinden yapılan ihracat ve ithalat istatistiklerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi’nin 2020 yılı dış ticaret hacmi 43 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nden gerçekleştirilen ihracat 12 milyar 645 milyon dolar olurken, İzmir Gümrük Müdürlüğü 7 milyar 763 milyon dolar ihracatı kayda aldı. Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ise; 1 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü sırasında yer aldı.

TÜİK verilerine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı 21 milyar 474 milyon dolar, ithalatı ise; 13 milyar 633 milyon dolar oldu.

Ege Bölgesi’nde bulunan gümrük müdürlüklerinin verilerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 139 olurken, Ege Bölgesi illerinin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 158’e ulaştı.

EGE BÖLGESİ'NDEKİ TÜM İLLER DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Muğla, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinin hepsi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da dış ticaret fazlası vermeyi başardı.

İZMİR, İKİ SERBEST BÖLGESİYLE TÜRKİYE’DE EN ÇOK İHRACAT YAPAN İKİNCİ İL OLDU

İzmir, 2020 yılında gerçekleştirdiği 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracatla İstanbul’un ardından en fazla ihracat yapan ikinci il oldu. İzmir’in 2020 yılındaki ithalat rakamı ise; 8 milyar 465 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İzmir’in dış ticaret hacmi 20 milyar 62 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 137 oldu.

İzmir’de bulunan iki serbest bölge İzmir’i ihracat sıralamasında ikinci sıraya taşıdı. Özel Ticaret Sistemine göre İzmir’in 2020 yılı ihracatı 9 milyar 534 milyon dolar olurken, serbest bölgeler ve gümrük antrepolarının ihracat rakamlarının dahil edildiği Genel Ticaret Sistemine göre İzmir’in ihracatı 11 milyar 597 milyon dolara çıktı.

İzmir, ÖTS’ye göre; Türkiye’de en fazla ihracat yapan dördüncü ilk konumundayken, GTS’ye göre en çok ihracat yapan ikinci il konumuna yükseliyor. İzmir, iki serbest bölgesinin itici gücüyle listede iki basamak birden yükselerek Bursa ve Kocaeli’nin üstüne çıkıyor. İki serbest bölgeden 2020 yılında 2 milyar 10 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Manisa 2020 yılında 4 milyar 180 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 2 milyar 431 milyon dolar oldu. Manisa'nın 2020 yılındaki dış ticaret hacmi 6 milyar 611 milyon dolar oldu.

Denizli, 1 milyar 455 milyon dolarlık ithalata karşılık 2 milyar 867 milyon dolar ihracata imza attı. Denizli'nin dış ticaret hacmi ise; 4 milyar 322 milyon dolara ulaştı. Denizli'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 197 olarak kayıtlara geçti.

Aydın 768 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatının 204 milyon dolar olduğu görüldü. Aydın her 100 dolarlık ithalata karşılık 376 dolar ihracat yapma başarısı gösterirken, 972 milyon 800 bin dolar dış ticaret hacmine sahip oldu.

Balıkesir'in dış ticaret hacmi 1 milyar doları aşarak 1 milyar 5 milyon dolar olurken, ihracatı 604 milyon dolar, ithalatı 401 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Su ürünleri sektörünün ihracat lideri olduğu Muğla, 609 milyon dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı 280 milyon dolarda kaldı. 890 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan Muğla'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı ise; yüzde 293 oldu.

Mermerin başkenti Afyonkarahisar 2020 yılını 371 milyon dolarlık ihracat geliriyle kapattı. İthalatı 83,5 milyon dolarla sınırlı kalan Afyon, her 100 dolarlık ithalata karşılık 447 dolar ihracat yaparak ihracatın ithalatı karşılama oranında Ege Bölgesi'nin rekortmeni oldu.

Halı ve battaniye ihracatının merkezi Uşak 2020 yılında 241,7 milyon dolarlık ihracat, 180,4 milyon dolarlık ithalat performansı gösterdi. Uşak'ın dış ticaret hacmi 422 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 134 olarak kayıtlara geçti.

Seramik ve porselen üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden Kütahya 2020 yılını 234,6 milyon dolar ihracat, 131 milyon dolar ithalatla uğurladı. Kütahya'nın dış ticaret hacmi 365,7 milyon dolar olurken, her 100 dolar ithalata karşılık 179 dolar ihracat yaptı.

ESKİNAZİ: EGE BÖLGESİ İHRACATÇI KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

İzmir'in Türkiye'ye ihracatı öğrettiğine işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'in liderlik yaptığı Ege Bölgesi'nin ihracatçı kimliğini 2020 yılında da gösteren bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ege Bölgesi'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 firma ile temsil edildiğini hatırlatan Eskinazi, "İzmir'de yer alan iki serbest bölgemizde yapılan katma değerli üretim ve ihracat İzmir'i Türkiye'de ikinci sıraya taşıdı. İzmir'in serbest şehir olması daha çok katma değerli yatırımı İzmir'e getirecek, İzmir'in ihracat çıtası daha yukarı taşınabilecek " şeklinde konuştu.