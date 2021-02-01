Hazinelerle Dolu Bir Gemi Enkazı Keşfedildi

Artnet’te yer alan habere göre Yunan yetkilileri, MS 200 ile MS 300 arasına tarihlenen gemi enkazının “eski hazinelerle dolu” olduğunu söyledi. Yunan Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre gemi, İspanya ve bugünkü Tunus’ta üretilen seramik kaplar ve muhtemelen Rodos ve Küçük Asya’dan gelen petrolle doluydu.

Arkeolog Xanthis Argyris ve Georgios Koutsouflakis’in yönetiminde geçen yıl başlayan araştırmalarda bu yılın başında MÖ 1. yüzyıla ve MÖ 5. yüzyıla ait gemi enkazları ve modern zamanlardan kalma batık bir gemi keşfedildi.

Argris, 2021 yılı boyunca da ek arkeolojik araştırmaların devam edeceğini belirtti.

Vira Haber