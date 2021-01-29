Alfa Laval, Sıfır Karbon Deniz Taşımacılığı Konusunda Mærsk’in Mc-Kinney Møller Merkezi'ne Katıldı

Alfa Laval , stratejik bir ortak olarak, Merkezin danışma kurulunun bir parçası olacak ve gelecekteki geliştirme projeleri ve faaliyetleri için stratejik ve teknik rehberlik sağlayacaktır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 2050 yılına kadar gemilerle ilgili sera gazı emisyonlarının %50 azaltılmasını hedefliyor. Uzun vadeli dekarbonizasyon hedefine ulaşmak için endüstrinin yeni yakıt türleri ve teknolojilerine geçmesi gerekiyor. Araştırma ve yeniliklerin başarılı bir şekilde ölçeklenebilir çözümlere dönüştürülmesini sağlamak için endüstri liderlerinin yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda koordineli olarak çaba harcaması gerekmektedir.

Mærsk Mc-Kinney Møller Merkezi ile yapılan işbirliği, ortak projeler ve faaliyetler yoluyla düşük ve sıfır karbon teknolojilerinin gelişimini hızlandırmaya odaklanacak. Deniz araçlarında güç üretmek için yeşil yakıtlara yönelik çözümleri hedefleyen ve yakın zamanda duyurulan "SOFC4Maritime" konuyla ilgili güzel bir örnektir.

Alfa Laval Denizcilik Bölümü Başkanı Sameer Kalra şöyle diyor: “Sektör uzmanlarıyla işbirliği, daha sürdürülebilir çözümlere geçiş için hayati önem taşıyor. Denizcilik sektörü için ortak bir yol haritasına ihtiyacımız var ve bizler de gelişimi yönlendirmek ve hızlandırmak için bireysel uzmanlığımızı ortaya koyacağız. En son projelerden biri olan 'SOFC4Maritime' (katı oksit yakıt pilleri için) bu tutkudan kaynaklanan faaliyetlerin sadece bir örneğidir."

Mærsk Mc-Kinney Møller Merkezi CEO'su Bo Cerup-Simonsen şu yorumu yapıyor: “Alfa Laval, sıfır karbonlu denizcilik endüstrisi vizyonumuzu paylaşıyor ve oraya ulaşmak için büyük bir çaba harcanması gerektiğini teyit ediyor. Son derece geniş bilgi birikimleri ve tecrübeleri, Merkezin geçişin genel yapısını oluşturmasını ve yarının çözümlerinin geliştirilmesini hızlandıracak proje ve faaliyetlere katkıda bulunmasını sağlayacaktır. "

Gemilerin ömrü 20 yıl veya daha fazla olduğundan, 2050 yılına kadar %50 düşük emisyon hedefine ulaşılabilmesi için sıfır emisyonlu gemilerin 2030 yılına kadar küresel filoya girmeye başlaması gerektiğini biliyor muydunuz?

ALFA LAVAL KİMDİR?

Enerji, Denizcilik, Gıda ve Su alanlarında faaliyet gösteren Alfa Laval firması uzmanlığını, ürünlerini ve servis hizmetlerini yaklaşık 100 ülkede geniş bir endüstri yelpazesine sunmaktadır.

Şirket müşterilerinin iş ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için prosesleri optimize etmeye, sürdürülebilir büyüme yaratmaya ve ilerlemeyi hızlandırmaya kararlıdır.

Alfa Laval’ın yenilikçi teknolojileri, doğal kaynakların daha sorumlu kullanımını teşvik ederek, maddeleri arındırmaya, rafine etmeye ve yeniden kullanmaya adanmıştır. Bu teknolojiler geliştirilmiş enerji verimliliği ve ısı geri kazanımına, daha iyi su arıtımına ve emisyonların azaltımına katkıda bulunurlar. Dolayısıyla Alfa Laval, yalnızca müşterileri için değil, aynı zamanda insanlık ve gezegen için de başarıya ulaşmayı hızlandırmaktadır. Tüm bunlar, AlfaLaval’ın her gün dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaç edinen Advancing better™ taahhüdü sayesindedir.

Alfa Laval'ın 17.500 çalışanı vardır. 2019'daki yıllık satışlar 46,5 milyar SEK (yaklaşık 4,4 milyar Euro) idi. Şirket Nasdaq OMX borsasında işlem görmektedir.

Vira Haber