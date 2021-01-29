Zeytinburnu’nda Gemi Karaya Oturdu
İstanbul Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.
A+A-
Zeytinburnu'na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.
Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor.
Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi.
Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.
Vira Haber
Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
Etiketler : istanbul, zeytinburnu, deniz kazaları
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.