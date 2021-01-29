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Zeytinburnu’nda Gemi Karaya Oturdu

Zeytinburnu’nda Gemi Karaya Oturdu

İstanbul Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.

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'na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.

Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor.

Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi.

Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.

Vira Haber

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