Karpower Gemileri Afrika'da İki Ülkeye Daha Enerji Sağlayacak!

Denizcilik Dergisi’nin haberine göre, Karpower gemileriyle Afrika’da 8 ülkenin elektriğini sağlayan Karadeniz Enerji Grubu, 2 ülke ile daha görüşmelere başladı. Yaounde merkezli Energies Media’nın haberine göre, Karpowership yöneticileri 25 Ocak’ta Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute ile bir araya gelerek ülkenin ana limanı Douala’dan elektrik sağlamak için görüştü.

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Harezi hangi ülkelerle görüştüğünü açıklamazken, “Bu yıl sonuna kadar ikisine de bir gemi yerleştirmeyi umuyoruz” dedi. Harezi, Sahra altı Afrika ülkelerine yaklaşık bin 400 megawatt elektrik sağlayan Karpowership’in bu yıl bölgeye bin megawatt daha elektrik sağlamaya çalıştığını belirtti. Harezi planlarının gemilerdeki enerji santrallerini LNG’ye dönüştürmek olduğunu söyledi.

HIZLI ELEKTRİKTEN FAZLASI

Karpower gemelirinin bir kaç ay içinde yerini değiştirip yeni bir yere güç sağlamaya başlayabileceğini anlatan Harezi, gemiler hızlı bir çözümden fazlasını vaat ediyor. Karadaki bir elektrik santralinin kullanım ömrü sonunda sökülmesi gerekiyor ve bu da hükümetin elinde büyük bir çevre sorunu bırakıyor. Oysa ki geminin ekonomik ve fiziksel ömrü 25 yıl sonra sona erdiğinde, sadece fişini çeker ve oradan ayrılırız” dedi.

LÜBNAN ÖDEME YAPAMADI

Bloomberg’in Temmuz ayında yaptığı bir habere göre, Karpowership’in ülkenin elektriğinin dörtte birini sağladığı Lübnan ödeme yapamadı. Harezi ödemelerin geciktiğini doğruladı ve koronavirüs nedeniyle bazı müşterilerin zamanında ödeme yapmasının zorlaştığını belirterek, “Özel bir şirket olduğumuz için, elektriği kesmek veya sözleşmeyi kelime kelime uygulamak yerine bunu omuzlayabiliyoruz” dedi.

NÜFUSUN 4’TE 3’Ü ELEKTRİĞE ULAŞAMIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre salgın, küresel olarak elektriğe erişimi olmayan insanların dörtte üçüne ev sahipliği yapan Sahra altı Afrika’da kaydedilen istikrarlı ilerlemeyi ortadan kaldırıyor. 2013’ten beri ilk kez, kıtada güçten yoksun olanların sayısı 590 milyondan fazla insana ulaştı. IEA’nın 2020 Dünya Enerji Görünümü’ndeki analize göre bu, 2019’a göre 13 milyon kişi veya yüzde 2’lik bir artış. Rapora göre bu durum hükümetler ve özel şirketlerin mali kaynak eksikliğinin yanı sıra, koronavirüste hareketliliğin kısıtlanması nedeniyle oluşan operasyonel zorluklar nedeniyle meydana geldi.

Vira Haber