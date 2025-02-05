İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. BUDO'ya Kar Engeli
BUDO'ya Kar Engeli

BUDO'ya Kar Engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesini etkisi altına alacak kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle, BUDO yetkilileri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

A+A-

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde;
"16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

Vira Haber


Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.