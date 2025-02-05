Bodrum’da Fırtına Etkili Oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arası için fırtına uyarısında bulundu. Bodrum’da beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı. Kuzey yönden sert esen rüzgarlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy Adası arasında yapılması planlanan feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. Balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısında bulunuldu.

İlçede fırtına ve rüzgar 2 gün boyunca devam edecek.

Vira Haber