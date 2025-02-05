GEMİSANDER'de Önal Dönemi Devam Ediyor

Seçimlere tek aday olarak giren mevcut başkan Kâmil Önal, oy birliğiyle üçüncü kez başkan seçilerek güven tazeledi.



Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği'nin (GEMİSANDER) genel kurul toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Tek aday olarak giren mevcut başkan Kâmil Önal, oy birliğiyle üçüncü kez başkan seçildi. GEMİSANDER binasında düzenlenen genel kurula, dernek üyelerinin yanı sıra denizcilik sektörünün önemli temsilcileri katıldı. Seçimlerde üyelerin tamamının desteğini alarak yeniden başkan seçilen Kâmil Önal, yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Yeni yönetim kurulumuz camiamıza hayırlı olsun" dedi.



"Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz"

Aliağa'nın Türkiye'deki tek gemi geri dönüşüm merkezi olduğunu hatırlatan Önal, GEMİSANDER'in sektördeki tek dernek olmasının sorumluluklarını artırdığını belirtti. Sektörde faaliyet gösteren firmalara seslenen Önal, "Daha da çok çalışmalı, daha da çok üretmeliyiz. Sizlerin desteğiyle Türk gemi geri dönüşüm sektörünü dünyada en üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Gemi geri dönüşümün evrensel bir sektör olduğuna inanan biri olarak belirtmek isterim ki, hepimiz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. ‘Güçlü ekonomi güçlü Türkiye' hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz " dedi.



"Dünyada örnek gösterilen bir sektörüz"

Gemi geri dönüşüm sektörünün Aliağa'da önemli bir istihdam kapısı olduğuna dikkat çeken Önal, "Amacımız çevre açısından sağlıklı ve güvenli gemi geri dönüşümünü desteklemek ve üyeleri arasındaki gemi sökümünün kalitesini sürekli olarak artırmaktır Sadece üretim kapasitesinde değil; çevre ve işçi sağlığı konusunda da bir numarayız. Yeniliklere ve modernizasyona verdiğimiz önemin karşılığını da alıyoruz. Gemi geri dönüşümcüleri olarak kalifiye elamanlarımıza ve çevreye yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Her türlü denetime açık olarak çalıştıklarını vurgulayan Önal, sözlerini şöyle noktaladı: "Tesislerimiz parmakla gösterilen ‘örnek tesisler' arasında yer alıyor. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz."



Yeni yönetim kurulu ise şöyle: Başkan: Kâmil Önal



Yönetim Kurulu Üyeleri: Fatih Pınar , Bülent Gökduman , Murat 'Yetişir ,Muhammet Coşkun ,Soner Sarı ,Sinan Ilker Günbay ,Ümit Yavuz



Denetim Kurulu Asil : Asım Özdoğan , İsmail Önal , Yavuz Ateş

Disiplin Kurulu Asil : Adem Sorgulu , Mustafa Özkan , Mustafa Sevinç

Vira Haber