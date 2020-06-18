Bugüne Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün görülecek gök gürültülü sağanakların, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova) ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Amasya, Tokat ve Çorum) yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

GÜNLERCE SÜRECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre havalar günlerce böyle sürecek. Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

KARTAL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu. Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı otomobil ve motosikletler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı.

Vira Haber