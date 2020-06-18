Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı'na Demirledi

Karadeniz’de sondaj faaliyetlerine başlamak için İstanbul’un fethinin yıldönümünde İstanbul’dan uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon Limanı’na 4,5 saatte demir attı.

RÖMORKÖRLER DE EŞLİK ETTİ

Römorkörlerin de eşlik ettiği limana yanaştırma operasyonu havadan görüntülendi.

6. nesil üst düzey teknoloji sistemine sahip olan Fatih Sondaj Gemisi, Med Marine Holding bünyesinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla 6 Haziran'da Trabzon Limanı'nda 4 nolu rıhtıma demir attı.

MED MARİNE'DEN AÇIKLAMA

Med Marine Operasyon Sorumlusu Kemal Aksoy yaptığı açıklamada:

"Burası sığ bir liman. Geminin su altında kalan bölümü 9 metre yani bize kontrol alanı olarak 1,5 metre kalıyor. Geminin yanaşması sırasında, çekici ve durdurucu olarak 55 tonluk iki römorkörümüz görev aldı.

Sektöründe Türkiye'nin önde gelen firması olarak Fatih'e hizmet vermekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Vira Haber