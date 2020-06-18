Sahil Güvenlik Komutanlığı 38 Yaşında

Osmanlı döneminde 13 Temmuz 1982 tarihinde “Rüsumet Emaneti” adıyla kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'nin bütün sahillerinde, iç suları Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında görevlidir.

Ayrıca liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında hizmet veren silahlı bir genel kolluk kuvvetidir.

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