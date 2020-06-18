Türk Askeri Yetkililerden Kargo Gemisi Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde yabancı basında yer alan, bir Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisine ait, "Türk donanması, NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz etti" iddiasıyla ilgili Türk askeri yetkililerden cevap geldi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Türk askeri yetkililer ise "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk askeri yetkili, şunları söyledi:

"Türk Silahı Kuvvetleri, tehlikeli hareketin, tacizin, dostane faaliyetlerin, iş birliğinin, dayanışmanın ve koordinasyonun ayırdını yapacak tecrübeye sahiptir.

Ayrıca müttefikler arasında sahada herhangi bir sorun yaşanması durumunda uygulanacak koordinasyon, iş birliği, karşılıklı çalışabilirlik prensip ve usullerine de hakimdir.

Arazideki müttefik unsurları arasında bugüne kadar olduğu gibi kolaylıkla ve NATO usulleri doğru şekilde uygulandığı takdirde, halledilebilecek basit bir koordinasyon sorununun, basında gündeme getirilmesi, ittifakın dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ilkeleri ve müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır."

HABER YERSİZ VE MAKSATLI

Askeri yetkili, şu bilgileri de verdi:

"Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır.

FRANSIZ HARP GEMİSİ TEHLİKELİ MANEVRA YAPTI

Ayrıca anılan olay esnasında, Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır.

Fransız gemisi, bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamerayla gözetlenmiş ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır."

Vira Haber