İstanbul Sağanak Yağışın Etkisi Altına Girdi

İstanbul'da bir anda bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Zeytinburnu, Bağcılar, Eyüp ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok bölgedeki vatandaşlar yağıştan etkilendi.

Yağışın etkisinin yüksek olduğu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşların yağmurun dinmesini beklemek için toplu taşıma duraklarına sığındıkları görüldü.

Bazı semt pazarlarında da su baskınları meydana geldi.

Vira Haber