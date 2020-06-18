Rus Savaş Gemisi Boğaz’dan Geçti
Rus Donanması’na ait olan 368 borda numaralı ‘Vasily Bykov’ isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti.
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Rus Donanması’nın 368 borda numaralı ‘Vasily Bykov’ isimli savaş gemisi saat 12.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren girişini tamamladıktan sonra savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Geminin geçişi esnasında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, Vasily Bykov isimli gemiye eşlik etti.
Savaş gemisinin geçişi sırasında zorunlu olmamasına rağmen Türk bayrağı asılırken, güverteye çıkan gemi mürettebatı da sahili izledi.
Vira Haber
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