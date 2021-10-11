Bulgaristan'da karaya oturan VERA SU gemisinin yükü boşaltılamıyor

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Hristo Aleksiev, 20 Eylül günü Yaylata mevkiinde karaya oturan VERA SU gemisinde yük boşaltma çalışmalarının hava durumunun daha elverişli olmasının beklendiği ve önümüzde günlerde başlayacağını açıkladı.

Halihazırda deniz dalgalarının şiddetinin 4 ila 5 arasında değiştiği kaydedildi. Geminin büyük dalgalara rağmen çapa ve zincirlerle sabitlendiği bildirildi. Bakanlık tarafından tehlikeli bir yük olan karbamidin denize dökülmeyeceğine dair teminat verildiği ifade edildi.

Gemiden tahliye edilen mürettebatın Kavarna'da bulunan bir otelde karantinaya alındığı öğrenildi. Kaptan ve yardımcısı hakkında gözaltı tedbiri uygulandığı açıklandı.

Ukrayna'dan Varna'ya giden azotlu gübre taşıyan Kamer Marine'ne ait Panama bayraklı 85.67 metre uzunluğunda ve 12.50 metre genişliğindeki 3217 DWT’lik VERA SU gemisi, 20 Eylül'de Yaylata koruma alanı yakınlarında karaya oturmuştu.

Vira Haber