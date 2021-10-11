Rolls-Royce ve Sea Machines’ten Akıllı Gemi ve Otonom Gemi Kontrol Çözümlerine Yönelik İş Birliği

Rolls-Royce ve Sea Machines Robotics, yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında, Rolls-Royce Power Systems ile uzaktan gemi komuta ve otonom kontrol sistemlerinin lider geliştiricisi Sea Machines, tam ve yarı otonom gemi kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, satışı ve Rolls-Royce’un mtu NautIQ marin otomasyon portföyünün geliştirilmesi için güçlerini birleştirecek. Rolls-Royce'un tahrik ve otomasyon çözümlerinin Sea Machines'in gemi kontrol ürünleriyle kombinasyonu, denizcilik müşterilerine gemi operasyonları, emniyet, verimlilik ve çevresel etki açısından önemli faydalar sunacak.

Sea Machines Kurucu ve CEO’su Michael Johnson konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Otonom gemi kontrol ürünlerimiz ve gelişmiş algılama sistemlerimiz, geleneksel ve manuel gemi kontrolünün insandan akıllı bir teknolojiyle değişimine öncülük ediyor. Otonom sistemler yapılan rutin operasyonları üstleniyor; ekipler için stresi azaltıyor ve böylece operasyonel öngörülebilirliği ve emniyeti artırıyor. Teknoloji, sektörü daha üretken ve ekonomik hâle getirirken sürdürülebilir operasyonlara da katkıda bulunuyor. Sea Machines olarak alanında en iyi şirketlerle ortaklık kuruyoruz ve Rolls-Royce da güvenilirliğiyle her zaman bizim için öne çıkıyor. Müşterilerimize birlikte hizmet etmek ve onlara çözümler sağlacak teknolojiyi ileriye taşımak için sabırsızlanıyoruz.”

Rolls-Royce Power Systems’in Global Denizcilik Başkan Yardımcısı Denise Kurtulus ise “Power Systems 2030 stratejimiz kapsamında, tahrik sistemi tedarikçisi olmanın ötesine geçerek entegre sürdürülebilir çözümler sağlayıcısına dönüşme hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Denizcilik sektöründe, kontrol sisteminden pervaneye kadar çözümleri bizden beklenen en yüksek kalitede müşterilerimize sunmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmemize yardımcı olacak bir başka güçlü marka olan Sea Machines ile yaptığımız iş birliği bizi heyecanlandırıyor.” dedi.

Akıllı gemi kontrolü sunan gelişmiş komple çözümler

Stratejik iş birliği, öncelikle yatlar, ticari ve donanma gemileri için uzaktan ve otonom gemi kontrolü ve durumsal farkındalık ürünlerine odaklanacak. Anlaşma kapsamında Rolls-Royce Power Systems, mevcut ve gelecekteki Sea Machines ürünlerinin satış ve servis haklarını ele alacak. İki şirket ayrıca, müşterilere tüm gemi verilerini toplayan ve analiz eden, bu bilgilere dayanarak akıllı gemi kontrolü sunan gelişmiş komple çözümler sağlamak üzere yeni kabiliyetler geliştirmek amacıyla da birlikte çalışmalar yürütecek.

Rolls-Royce Power Systems Denizcilik İş Geliştirme Birim Yöneticisi Claudius Müller, iş birliği hakkında görüşünü, “Amacımız, müşterilerimize tahrik, gemi otomasyonu ve kontrol sistemlerinden yarı ve tam otonom kontrol sistemlerine kadar endüstri lideri, ileri seviyede yenilikçi ve entegre çözümler sunmak ve en yeni Ekipman Sağlığı Yönetim sistemimiz mtu NautIQ Foresight gibi dijital çözümlerimizi de tamamlayıcı olarak kullanmak. Servowatch şirketinin satın alınmasının ve piyasaya yeni sürülen mtu NautIQ portföyümüze kontrol sistemlerinin dâhil edilmesinin ardından Sea Machines ile yapılan anlaşma tamamlayıcı bir adım.” sözleriyle ifade etti.

Sea Machines Ticaretten Sorumlu Başkanı Moran David ise, “Bu ortaklık denizcilik sektörü için bir dönüm noktası. Bu anlaşma, Rolls-Royce'un Sea Machines'e, inovasyonun ön saflarında yer alma konusundaki uzun yıllara dayanan geleneğine güvenini gösteriyor. Sea Machines'in ticari olarak konuşlandırılan ürün yelpazesini genişleten her iki şirket, otonom gemi kontrollerinin geliştirilmesinin çok ötesine geçecek ortak çalışmalar hedefliyor.” diyerek yorumlarını aktardı.

Vira Haber