Türk denizcilik sektörü "gemi adamları" ihraç edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki Denizcilik Genel Müdürlüğü standında, soruları yanıtladı.

Gemi adamı istihdamına önem verdiklerini belirten Baylan, şunları söyledi:

"Amacımız orta vadede devletimizin en büyük ihraç kalemlerinden birinin de gemi insanı istihdamının olması. Bununla alakalı son 1 yılda 4 tane çok büyük deniz ticaret filosu olan ülkeyle ikili denizcilik anlaşması yaptık. Denizcilik okullarımızdan mezun olan gemi insanlarımız herhangi bir ilave sertifika veya yeterlilik belgesi aranmadan dünyanın birçok gemisinde çalışabilecekler. Bu da çok ciddi bir istihdam demek. Çünkü denizcilik sektöründe istihdam yüksek gelir ve yurt dışından döviz girdisi getiriyor buna çok önem veriyoruz. İkili anlaşmalarımızı artırdığımız gibi denizcilik okullarımızdaki eğitim kalitesini de artırmaya yönelik çalışmalarımız var."

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün faaliyet alanlarından örnekler veren Baylan, "Türkiye'deki deniz emniyeti, güvenliği ve ticaretini artırmak gibi birçok görevimiz var. Hurda teşviki projemiz yeni başladı. Özellikle Türk bayraklı belli bir ekonomik değeri tamamlayan yaşlanan gemilerin hurdaya verilmesi şartıyla bu hurda bedelinin yaklaşık 1,5 katı kadar şartıyla biz de Türk armatörümüze destek veriyoruz. Bunun yerine yeni gemi yapılmasını sağlıyoruz. Bu sayede hem tersanede iş imkanlarımızı artırıyoruz hem de daha genç filoyla özellikle Akdeniz çanağındaki ticaretten daha fazla pay almayı planlıyoruz." diye konuştu.

"DENİZCİLİKTE DÜNYA TİCARETİNDE SÖZ SAHİBİYİZ"

Denizciliğin Türkiye için önemini vurgulayan Baylan, şöyle konuştu:

"Denizcilik kalkınmamız için çok önemli. Geçen yıl Türkiye limanlarında 500 milyon tondan fazla yük elleçlendi. Bununla beraber Türk deniz ticaret filomuz dünyada ilk 15 içerisinde. 30 milyon detveyt tondan fazla büyüklükte Türk sahipli gemi filomuz var, dünya ticaretinde söz sahibiyiz. Kurumumuz ve bakanlık olarak hem bu sayıların artırılmasını hem de tüm Türk deniz alanlarımızda emniyetimiz için çalışmalarımız var. Zannediyorum önümüzdeki ay tamamlayacağız; Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sistemini ihale ediyoruz. Böylece Kıbrıs'ta deniz emniyetini artıracak uzaktan izleme sistemleriyle bir sistem kuracağız. Şu anda Türk boğazlarında kurduğumuz ve işlettiğimiz gibi."

Şura kapsamında yaptıkları faaliyetleri anlatan Baylan, "Çok verimli geçiyor. Şura'da Denizyolu Sektör Raporu'nun hazırlanması ve orta-uzun-kısa vadede hedeflerimizin hazırlanmasından sorumluyduk. Burada standımızda Denizcilik Meslek Lisesi öğrencilerimizin denizcilikle alakalı ziyaretçilerimize uygulamalı şekilde denizci düğümü ne işe yarar konusunda bilgilendirmesi görülebiliyor. Gemi insanlarımız için düğüm çok önemlidir. Biz de ziyaretçilerimizi bu konuda bilgilendirerek, denizcilik kültürümüzün gelişmesini sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

"6 PROJE OKULUMUZ VAR"

Denizcilik Meslek Lisesi öğrencilerine ilişkin bilgi veren Baylan, "Bizim 6 proje okulumuz var. Biz bu 6 lisemiz için Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber proje okullar protokolü imzaladık. Amacımız bu okullardaki müfredatı yabancı dil ağırlıklı yaparak mezun öğrencilerimizin yurt dışındaki yabancı gemilerde çalışmasını sağlamak. Bu yıl hayata geçirdik. Umut ediyorum bu meslek lisesinden mezun gençlerimiz dünya piyasasında daha fazla istihdam sağlayacaklar bu projeyle beraber." dedi.

Baylan, Şura'da 64 tane hedef belirlediklerini söyleyerek, "Bunların önemlilerini dijital bir sistemimiz var onun üzerinden katılımcılarımıza oylatıyoruz. Buradan da en öne çıkanlara yine sektör temsilcilerimiz ve STK'ların katılımlarıyla öncelik sırası vereceğiz. Bunu kısa ve uzun vadede hayata geçirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Vira Haber