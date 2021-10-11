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KOUKARMEDER, genel kurul toplantısı yapıldı

KOUKARMEDER, genel kurul toplantısı yapıldı

KOUKARMEDER, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği Genel kurulu tarihinde, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

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Aynı zamanda Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve 2019 Aralık ayından bugüne başkanlık görevini sürdürmüş olan Kpt. Bülent Akbulut (Gv.1997), bayrağı Kapt.Murat Şahin’e (Gv-2004) devretti.

e6352ea1e7c2f77b9c887426f6bd8528.jpgVira Haber

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