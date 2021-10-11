KOUKARMEDER, genel kurul toplantısı yapıldı
KOUKARMEDER, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği Genel kurulu tarihinde, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
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Aynı zamanda Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve 2019 Aralık ayından bugüne başkanlık görevini sürdürmüş olan Kpt. Bülent Akbulut (Gv.1997), bayrağı Kapt.Murat Şahin’e (Gv-2004) devretti.
Vira Haber
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Etiketler : kocaeli üniversitesi, koukarmeder
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