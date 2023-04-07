Burgazada Önlerinde Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı
Burgazada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
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Burgazada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Burgazada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Burgazada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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