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Burgazada Önlerinde Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı

Burgazada Önlerinde Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı

Burgazada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

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Burgazada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Burgazada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Burgazada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Vira Haber

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