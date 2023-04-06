İMEAK DTO Nisan ayı Meclis toplantısı yapıldı

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündem maddeleri görüşüldü ve onaylandı. Mart ayı faaliyetlerinin ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak geçtiğimiz günlerde vefat eden İMEAK Deniz Ticaret Eski Meclis Başkanı Adil Göksu’yu andı.

Asrın felaketi olarak tanımlanan depremin sonucunda bölge genelinde yaklaşık 300 binin üzerinde bina, 850 bini aşkın bağımsız bölümün oturulamaz hale geldiğini kaydeden Tamer Kıran, 50 binden fazla vatandaşın ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Tamer Kıran, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa, yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlara sabır temennisinde bulundu.

Böylesine büyük bir felaket karşısında kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını belirten Tamer Kıran, ilk günden bu yana Deniz Ticaret Odası ve denizcilik sektörünün tüm imkanlarıyla bölgeye yardıma koştuğunu, depremzedelerin yalnız olmadıklarını göstermek için her türlü gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Hem İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın hem de üyelerin temin ettiği malzemelerin merkezden ve şubelerin bulunduğu il ve ilçelerden deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaştırıldığını ifade eden Tamer Kıran, yardım çalışmalarına duyarlılık göstererek, var gücüyle destek ve katılım sağlayan denizcilik camiasına bir kez daha teşekkür etti.

Konuşmasının devamında bölgenin tekrar yaşanır hale gelmesini ve ekonomik aktivitenin devamını yeniden sağlamak, yerlerini terk etmek zorunda kalan insanları yeniden evlerine döndürmenin ülkenin önündeki en önemli konu olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, “El birliğiyle sorunun çözümüne destek olmamız gerekmektedir. Böylesine bir trajedinin maddi ve manevi tahribatının azaltılmasında bizlere çok fazla sorumluluk düştüğü aşikardır. Depremde ölen vatandaşlarımızı maalesef geri getiremeyiz ama bu acıları bir nebze olsun dindirebilir oradaki milyonlarca vatandaşımıza hayatlarının normale dönmesi için destek olabiliriz. Bunun da en önemli yolu yıkılan konutların yeniden yapılmasından geçmektedir.” diye konuştu.

Devletin gayretli çalışmalarına şahit olduklarını, enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken bir yandan geçici barınma alanları kurulduğunu, diğer yandan ise kalıcı konutlar için alanlar belirlenip ilk temellerin atıldığını belirten Tamer Kıran, “Böyle ağır bir felaketin üstesinden devlet millet el ele vererek gelinebileceğini, iş dünyasının temsilcileri olarak bizlere de büyük görevler düştüğünü unutmamak gerekiyor”dedi.

Kampanyaya 75 milyon TL destek

Mart ayı meclis konuşmasında, bölgenin en önemli sorunu olan kalıcı barınma ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kalıcı konut kampanyası hazırlıklarını duyurduğunu, Oda olarak kaynaklarını, üyelerin de destekleriyle birleştirerek, bu kampanyada mümkün olduğunca çok sayıda bina veya konut yapımına maddi katkı sağlayarak güçlü bir şekilde yer alma arzusunda olduklarını ifade eden hatırlatan Tamer Kıran, şunları söyledi: “Nitekim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Nisan Cumartesi günü yaptığı basın toplantısında, TOBB olarak 1 milyar lira destekle, ‘El Verin Ev Yapalım’ sloganıyla, ‘İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası’nı başlattıklarını duyurdu. Biz de olabildiğince çok depremzedeyi afette yitirdikleri evlerine yeniden kavuşturmak istiyoruz. Bu düşünceden hareketle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ‘El Verin Ev yapalım’ sloganıyla başlattığı kampanyaya, İMEAK Deniz Ticaret Odası merkez ve tüm şubeleri adına 75 milyon TL destekle katılmaya Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir. Kampanya süresince üyelerimizden ve camiamızdan gelecek güçlü desteklerle bunun çok daha üstünde bir miktara ulaşacağımıza inanıyor ve katkılarınızı bekliyoruz.”

Yardımlar için hesap açıldı

Kampanyada denizcilik camiasının katkısının daha net görülebilmesi ve bir sinerji yaratabilmek amacıyla Oda adına gönderilecek bağışları toplamak için Halk Bankasında “İMEAK Deniz Ticaret Odası Deprem Bölgesi Kalıcı Konut Yapımı Yardım Hesabı” adı altında bağış hesabı açtıklarını bildiren Tamer Kıran, bu hesapta toplanan bağışların, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek kampanya sonunda ihale sürecinin gelişmelerine paralel olarak peyderpey Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ilgili kampanya hesabına aktarılacağını söyledi.

Tamer kıran Denizcilik sektörüne çağrı yaptı

Kampanya Bağış Kuralları ve Konut İhalelerine ilişkin bilgi veren Tamer Kıran, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz 2 ayda milletçe yaşadığımız felaketlerin yaralarını sarmak için yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. İnanıyorum ki bu mübarek günlerin manevi iklimini de fırsat bilerek, yine el birliğiyle yaraların sarılmasına güçlü bir destek vereceğiz ve afetzedelerimizin sıcak yuvalarına kavuşmalarına yardımcı olacağız. Denizcilik camiamızın her ferdi, gücünün yettiği ölçüde ister bir blok ister bir daire ister bir tuğla bedeli karşılığı bağışta bulunarak bu ulvi hizmete katkı sağlayabilecektir. Sektörümüzün geçmişte olduğu gibi ülkemiz için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğine, bu büyük afetin yaralarının sarılmasına var gücüyle destek vereceğine, bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza güvenim tamdır.”

Tamer Kıran konuşmasında 18 Mart’ta vefat eden İMEAK DTO ve Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın kurucu üyelerinden, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eski Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Adil Göksu’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diledi.

Meclis toplantısı Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney’in yaptığı Türk Eximbank Destekleri” konulu sunum ile devam etti. Ardından İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, bölgenin son durum hakkında bilgi verdi.

Vira Haber