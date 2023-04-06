Arızalanan Canlı Hayvan Gemisi Kurtarıldı
Gürcistan'dan Suudi Arabistan'a seyir halindeyken makine arızası yapan Togo bayraklı 72 metre boyundaki canlı hayvan gemisi kurtarıldı.
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Gürcistan'dan Suudi Arabistan'a seyir halindeyken makine arızası yapan Togo bayraklı 72 metre boyundaki canlı hayvan gemisi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gürcistan'dan Suudi Arabistan'a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yapan Alfa Livestock isimli 72 metre boyundaki canlı hayvan gemisi İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-8 römorkörümüz refakatinde Büyükdere Limanı'na demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Togo, Canlı Hayvan Gemisi
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