Burhaniye'den gurur verici sosyal sorumluluk projesi

03 Eylül 2021 Cuma günü Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Burhaniye Kaymakamı İlhan Memiş, bu değerli projeye destek veren T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sayın Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Kaynak Yönetimi Ve Balıkçılık Yapıları Dairesi, Daire Başkanı Sayın Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, proje paydaşları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gömeç Belediye Başkanlığı, Burhaniye Belediye Başkanlığı, SZR Denizcilik, ve il ve ilçe protokolü projenin tanıtımı, plaket töreni ve temsili yapay resif atma töreninde buluştular.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sayın Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel etkinlikte açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Projenin tanıtımında; Habitat kaybının engellenmesi, Deniz canlılarının korunması ve üremesinin artması, Deniz canlılarının resifleri barınak olarak kullanması, Alternatif turizmin geliştirilmesi ve turizmin 12 aya yayılarak sektörden sağlanan gelirlerde artış sağlanarak ekonominin canlanması, Dalış turizminin gelişmesi beklenildiği anlatıldı.

Plaket töreninde, ülkesine gönül veren paydaşlara ve iskelede “ Resif Küpleri Boyama Etkinliği” düzenleyerek yapay resifin ne olduğunu kitlelere duyuran gönüldaşlara, emeği geçen değerli Burhaniye Ticaret Odası çalışanlarına plaketleri takdim edildi.

Yapay Resifler amacına ulaşması İçin denizle buluşturuldu.