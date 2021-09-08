İsrail Sa’ar 6 sınıfının son gemisi Nitzachon’u teslim aldı

Törene İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Aviv Kochavi de katıldı. Kasım 2020’de teslim edilen Magen ve 2021’de teslim edilen Oz ve Nitzachon ile 4 gemiden oluşan Sa’ar 6 sınıfında teslimatlar tamamlandı. 4 adet Sa’ar 6 sınıfı korvetin inşası için 2015’te 450 milyon Dolar değerinde sözleşme imzalanmıştı. Üçüncü gemi olan Atzmaut’un Hafya limanına gelişi için 2021 Temmuz ayında tören düzenlenmişti.

İsrail donanması tarafından teslim alınan ilk iki korvetin, Magen ve Oz, kabul faaliyetleri öncesinde savaş sistemleri de dahil olmak üzere İsrail sistemleri ile donatılması devam ediyor.

4 gemi Thyssenkrupp Marine Systems ve Kiel Tersanesi iş birliğinde inşa edildi. Almanya gemi inşa sözleşmesinin tutarının (Dolphin II sınıfı denizaltılarda olduğu gibi) 1/3’ünü ödüyor. Gemiler Almanya’da inşa edilip İsrail Donanması’na teslim edildikten sonra radar, elektronik ve silah sistemlerinin entegrasyonu İsrail’de gerçekleştirilecek.

İsrail Donanması’nın gelecek 30 yıl boyunca belkemiğini oluşturması beklenen Sa’ar 6 sınıfı korvetler hava savunma harbi odaklı tasarımları ile öne çıkmaktadır. 1900 ton deplasmana ve CODAD tahrik sistemine (2x Dizel) sahip olacak korvetler 26 knot azami hız ve 4000 km menzile ulaşabilecektir.

Silah yükü hava savunma harbi için 16 ila 32 adet Barak 8 uzun menzilli hava savunma füzesi ve 20 adet Iron Dome’da da kullanılan Tamir füzesi barındıran C-Dome nokta hava savunma sistemi; yüzey harbi için 1 adet Oto Melara 76 mm deniz topu, 2 adet Rafael Tyhpoon uzaktan komutalı silah sistemi ve 16 adet Gabriel V gemisavar füze; denizaltı savunma harbi için ise 2 adet torpido kovanını içermektedir.

Kaynak: Defence Turk